Coronavirus: in Cina 908 morti

(ANSA) - PECHINO, 10 FEB - Sono 908 i morti per Coronavirus in Cina e oltre 40mila le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia. Lo ha riferito la National Health Commission, l'organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha affermato che ci sono stati 97 nuovi decessi per virus - 91 nella provincia di Hubei, la più colpita - portando, appunto, il bilancio nazionale delle vittime 908. (ANSA).