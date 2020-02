Coronavirus, calano i nuovi contagi

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Dopo il picco di quasi 4.000 nuovi contagi da coronavirus registrati in Cina in un solo giorno il 5 febbraio, record assoluto dall'inizio dell'epidemia, gli ultimi dati pubblicati oggi mostrano che il numero di nuovi casi confermati è calato per due giorni consecutivi. Lo riferisce la Bbc che dedica una serie di grafici e mappe all'evoluzione dell'epidemia. Questa mattina la commissione sanitaria dell'Hubei ha confermato 2.447 nuovi casi nella provincia.