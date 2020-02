Coronavirus: quarantena nave a Hong Kong

Le autorità portuali di Hong Kong hanno messo in quarantena i 1.800 passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono poi risultati positivi al coronavirus.La nave, che ha attraccato mercoledì mattina nell'ex colonia, è dalla Dream Cruises Lines, controllata della Genting Kong Kong, ha spiegato Leung Yiu-hong, a capo della divisione sanitaria dell'Amministrazione portuale.

Intanto almeno dieci passeggeri della nave da crociera in quarantena in Giappone sono risultati positivi ai test. Lo riferiscono i media giapponesi citando il ministro della Salute. Il Giappone aveva messo ieri in quarantena la Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama perchè alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

La Adidas e la Nike chiudono nel frattempo la maggior parte dei

loro store in Cina a causa dell'aggravarsi dell'epidemia. Entrambe le società dichiarano che la situazione sta avendo un grosso impatto sul business nel paese asiatico. E il costruttore europeo Airbus ha

deciso di chiudere il sito di assemblaggio degli aerei A320 di

Tianjin, nel nord-est del Paese. Lo annuncia un comunicato del gruppo, che produce sei apparecchi A320 al mese. "Airbus Chine rispetta le esigenze del governo cinese - si legge nel comunicato - affinché il personale possa lavorare a domicilio".

Secondo gli ultimi dati resi noti, il coronavirus ha finora provocato 494 morti in tutto il mondo, di cui 492 in Cina, uno nelle Filippine e uno a Hong Kong. I contagiati sono 24.597 e i guariti 956, di cui 858 in Cina.