Coronavirus: Pechino, oltre 20.400 casi

(ANSA) - PECHINO, 4 FEB - Il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20.400 a livello nazionale, con 3.235 nuovi casi confermati. E' l'ultimo bilancio diffuso dalla Commissione sanitaria nazionale. Nel suo aggiornamento quotidiano, la commissione ha confermato che ci sono stati 64 nuovi decessi per virus, tutti nella provincia di Hubei, focolaio del virus, portando il bilancio totale delle vittime nel Paese a 425. Nella sola provincia le vittime sono 414. Fino ad ora vi sono stati casi registrati in una ventina di Paesi, ma un solo decesso fuori dai confini dalla Cina, nelle Filippine.