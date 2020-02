Cina: l'Italia non ecceda e ci sostenga

(ANSA) - PECHINO, 4 FEB - "Abbiamo notato la risposta dell'Italia a questo focolaio. Speriamo che la parte italiana faccia una valutazione obiettiva, giusta, calma e razionale dell'epidemia, e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenerla e controllarla". Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying alle domande se l'Italia abbia reagito in modo eccessivo all'emergenza coronavirus. "Le misure pertinenti da adottare dovrebbero essere in linea con le raccomandazioni dell'Oms, non superare livelli ragionevoli, evitando di incidere sui normali scambi di personale".