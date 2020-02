Coronavirus: Formula E cancella gara

(ANSA) - PECHINO, 2 FEB - Anche la Formula E cancella la gara in Cina, programmata per il 21 marzo. Il circus delle 'monoposto elettriche' ha annunciato la decisione di eliminare la tappa di Sanya, una città turistica dell'isola meridionale di Hainan, a causa dell'epidemia scatenata dal nuovo coronavirus di Wuhan.

La Formula E, in una nota, ha anche spiegato che continuerà a lavorare con i suoi partner locali "per studiare la fattibilità di potenziali date alternative qualora la situazione generale dovesse migliorare".