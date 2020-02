Coronavirus: Cina chiede sostegno a Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - L'ambasciatore cinese a Bruxelles stamani ha incontrato rappresentanti della Commissione europea che fanno capo alla dg Protezione civile e aiuti umanitari, per chiedere, in modo formale, sostegno di fronte all'emergenza del coronavirus. Si apprende da fonti Ue all'ANSA. Mercoledì in una telefonata col premier cinese Li Keqiang, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva offerto il supporto dell'Unione a Pechino.