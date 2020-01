Coronavirus: primo caso nelle Filippine

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Primo caso di infezione da nuovo coronavirus nelle Filippine. Il ministro della Sanità, Francisco Duque III ha detto in conferenza stampa che il paziente è una donna cinese di 38 anni, di Wuhan, arrivata a Manila il 21 gennaio via Hong Kong, e che ora si trova ricoverata in ospedale. Lo scrive la Cnn filippina.