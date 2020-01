Giappone pronto a evacuazioni da Wuhan

(ANSA) - TOKYO, 26 GEN - Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato che il governo si incaricherà di evacuare in aereo i cittadini nipponici che desiderano lasciare la città cinese di Wuhan, considerata il centro dell'epidemia del coronavirus, per fare ritorno in Giappone. La stessa misura era stata annunciata ieri dagli Stati Uniti.

Parlando alla stampa, Abe ha detto che il ministero degli Esteri è in contatto con le autorità centrali di Pechino per ottenere l'autorizzazione all'invio di un aereo charter appena possibile. Circa 700 cittadini giapponesi risiedono a Wuhan, dove tutti i voli aerei, assieme ai viaggi in treno, sono stati sospesi da giovedì. Abe ha aggiunto che l'esecutivo sta coordinando le attività degli altri ministeri preposti per prepararsi all'arrivo dei cittadini giapponesi dalla Cina in un determinato scalo aeroportuale del Paese.