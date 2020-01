Virus Cina: muoiono due medici a Wuhan

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Due medici sono tra i morti a causa del coronavirus che dalla città di Wuhan, in Cina, sta preoccupando ora tutto il mondo. La prima vittima è Liang Wudong di 62 anni, morto dopo essere stato contagiato mentre lavorava nell'Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell'epidemia.

Mentre un secondo medico, il dottor Jiang Jijun, 51 anni ed esperto di malattie infettive, è deceduto in seguito ad un infarto mentre si recava in clinica. Secondo uno dei suoi colleghi, il medico era sovraffaticato per le costanti ore di lavoro di questi giorni a causa dell'epidemia del coronavirus, che finora ha provocato 41 morti.