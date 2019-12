Corea Nord: Kim riunisce leader partito

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha convocato una riunione dei massimi funzionari del partito in vista della scadenza di un ultimatum, a fine anno, rivolto a Washington perché modifichi la sua posizione sui negoziati nucleari in stallo. La riunione fa seguito a speculazioni secondo cui Pyongyang si starebbe preparando a testare un missile balistico intercontinentale come un "regalo di Natale" minacciato per gli Usa. Lo riferiscono i media locali.

I colloqui sulla denuclearizzazione della penisola coreana sono stati in gran parte interrotti da quando il secondo vertice tra Kim e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fallito ad Hanoi all'inizio di quest'anno.