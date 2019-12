Aereo kazako, tre neonati sopravvissuti

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ci sarebbero anche tre neonati, e cinque bambini, tra i feriti nell' incidente aereo avvenuto la notte scorsa in Kazakhstan. Lo riferisce Skynews, precisando che tutti e otto i minori sarebbero giunti in ospedale coscienti e in condizioni discrete.

In un video della stessa Skynews si vede uno dei soccorritori trasportare un neonato dal relitto del velivolo a una zona di sicurezza. Tutte le operazioni di soccorso sono state condotte con la massima rapidità possibile, nel timore che i serbatoi dell'aereo potessero esplodere.