Sisma di magnitudo 4,9 in Cina

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un terremoto di magnitudo 4,9 ha colpito la città di Xiaogan, nella provincia centrale cinese di Hubei, alle 18.36 ora locale (le 11.36 in Italia). Lo riferisce il centro di sismologia della Cina, scrive la Xinhua. In base a quanto si apprende, l'epicentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni o vittime.