Hong Kong: scontri in centri commerciali

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Per il terzo giorno consecutivo, i centri commerciali di Hong Kong, particolarmente affollati per le festività natalizie, sono stati il teatro di scontri tra la polizia e i manifestanti. Lo riferiscono i media internazionali.

I dimostranti si sono riuniti oggi pomeriggio (ora locale) in vari centri commerciali della città, scandendo slogan contro il governo e la polizia. In un centro commerciale a Tai Po, a nord-est di Hong Kong, la polizia antisommossa ha usato lo spray al peperoncino e colorante blu - utilizzato per segnalare i sospetti - contro dozzine di manifestanti vestiti di nero. E sono stati effettuati anche diversi arresti.