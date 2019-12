Stuprarono giovane, saranno impiccati

(ANSA) - NEW DELHI, 18 DIC - La Corte suprema indiana ha respinto oggi l'appello finale di uno dei quattro uomini condannati a morte per lo stupro di una studentessa su un autobus che transitava in un quartiere bene di New Delhi nel dicembre 2012: il caso suscitò violente proteste nella capitale indiana, anche in seguito alla morte della ragazza 23enne due settimane dopo le violenze in un ospedale di Singapore. La decisione della Corte apre la strada all'esecuzione delle pene capitali per impiccagione dei quattro.