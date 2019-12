Tv Stato Cina cancella partita Arsenal

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La tv di Stato cinese Cctv ha annunciato che non trasmetterà la partita Arsenal-Manchester City in programma oggi dopo il tweet del calciatore tedesco di origine turca dei Gunners, Mesut Ozil, che si è schierato contro la persecuzione della minoranza musulmana degli uighuri che abita la provincia cinese dello Xinjiang, condannando tra l'altro il silenzio dei Paesi musulmani sugli abusi. L'Arsenal aveva tra l'altro preso le distanze dalle parole del proprio tesserato, ma evidentemente non è bastato.