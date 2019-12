Cina, intesa con Usa solo con benefici

(ANSA) - PECHINO, 13 DIC - La Cina si impegna a raggiungere l'accordo commerciale con gli Usa a patto che sia "di beneficio reciproco". Glissando sul fatto che sia stato trovato o meno, la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying si è soffermata sull'euforia delle Borse. "Non appena si sono diffusi i report sull'approccio alla 'fase uno', i principali mercati azionari in Usa ed Europa hanno avuto un balzo. Ciò dimostra che un accordo con i negoziati è di beneficio per le due nazioni e le loro genti, ed è anche quello che la comunità internazionale vuole".