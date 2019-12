Hong Kong: trovati pistola e proiettili

(ANSA) - PECHINO, 8 DIC - La polizia di Hong Kong ha trovato questa mattina una pistola semiautomatica Glock e 105 proiettili nell'ambito di un'operazione anticrimine in vista del corteo pro-democrazia del pomeriggio, procedendo all'arresto di 11 persone di cui 8 uomini di età tra i 20 e i 63 anni. Il sovrintendente per il crimine organizzato e le triadi, Li Kwai-wah, ha riferito che per la prima volta è stata sequestrata un'arma da fuoco nei sei mesi di proteste, oltre a due giubbotti anti-proiettile, coltelli, spade, manganelli e spray urticanti in diversi locali nel centro della città. L'ipotesi è di un suo uso finalizzato a creare panico durante il corteo di oggi, visto che i proiettili erano stati suddivisi in tre locali diversi lungo il percorso della marcia. Alcuni arrestati, secondo i media locali, sono considerati vicini ai "gruppi radicali" che a ottobre lanciarono le molotov contro la stazione di polizia di Mong Kok. Ieri, invece i vigili del fuoco hanno rinvenuto liquido infiammabile in bottiglie di vetro in centro