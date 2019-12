Filippine: 13 morti a causa del tifone

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Almeno 13 persone sono morte questa settimana nelle Filippine a causa del passaggio del tifone Kammuri: è il nuovo bilancio delle autorità reso noto oggi, come riferiscono i media locali. Il tifone, che ha toccato terra nel nord dell'arcipelago lunedì sera, ha provocato ingenti danni, distruggendo case e abbattendo alberi. L'aeroporto internazionale di Manila è rimasto chiuso in via eccezionale per 12 ore nei giorni scorsi.

Fino ai ieri il bilancio delle vittime era di 4 morti.