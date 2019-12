Filippine, prima vittima tifone Kammuri

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Almeno una persona è morta, mentre a decine di migliaia - si calcola 217.000 - sono state evacuate dalle loro case nelle Filippine, dove il tifone Kammuri ha raggiunto l'isola di Luzon, la principale della nazione-arcipelago.

Il tifone, con venti che arrivano fino a 240 km all'ora, è il 20/o a colpire le Filippine in questa stagione. Secondo i meteorologi si avvia a seguire lo stesso percorso del tifone Rammasun, che nel luglio 2014 uccise 106 persone e causò centinaia di milioni di dollari di danni. Oltre 50 aree del Paese sono in stato di allerta 3 su una scala di 5. La maggior parte degli sfollati si registrano a Bicol (parte sudorientale di Luzon), quasi tutti accolti da centri allestiti per l'evacuazione. L'aeroporto di Manila è stato chiuso. L'emergenza dovrebbe durare fino a giovedì, hanno detto le autorità.