Hong Kong: politecnico sembra vuoto

(ANSA) - PECHINO, 26 NOV - Un'ispezione al Politecnico di Hong Kong, sotto l'assedio della polizia da 10 giorni, ha portato oggi al ritrovamento soltanto di una giovane donna, in condizioni di debolezza sia fisica sia psichica. Il vicepresidente del PolyU, Alexander Ma, ha detto alla chiusura delle ricerche di ritenere che non ci siano altri manifestanti all'interno del campus. "Non posso escludere l'ipotesi che qualcuno si nasconda ancora nel grande campus, ma la possibilità non è molto alta", ha aggiunto Ma, secondo i media locali.