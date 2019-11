Dazi: media Cina, vicino accordo con Usa

(ANSA) - PECHINO, 25 NOV - Contrariamente a quanto riportato dagli articoli negativi dei media, Cina e Usa "sono molto vicini alla 'fase uno' dell'accordo sul commercio".

Lo si legge sull'account Twitter del Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, la 'voce' del Partito comunista cinese, in base a quanto riferito "da esperti vicini al governo".

Pechino "resta impegnata a continuare i colloqui per la 'fase due' e perfino per la 'fase tre' dell'accordo con gli Usa, su basi di parità", si legge ancora.