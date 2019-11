Papa arrivato a Bangkok, prima tappa del viaggio in Asia

Papa Francesco è arrivato a Bangkok, alle 12.00 ora locale (le 6.00 in Italia) prima tappa del suo viaggio apostolico in Asia. La Thailandia è il cinquantesimo Paese visitato da Bergoglio dall'inizio del suo pontificato. Francesco sarà ufficialmente accolto in aeroporto da rappresentanti delle istituzioni, dal Nunzio apostolico in Thailandia e dai vescovi del Paese. Ci saranno anche un gruppo di bambini con gli abiti tradizionali. Successivamente si trasferirà in Nunziatura. Oggi non sono previsti discorsi ufficiali.



Ad accogliere papa Francesco all'aeroporto di Bangkok c'è anche la cugina del pontefice, suor Ana Rosa Sivori, salesiana argentina ma da oltre cinquant'anni missionaria in Thailandia. Sarà lei a fare da interprete al Papa.