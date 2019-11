Hong Kong:polizia a studenti,arrendetevi

(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - La polizia di Hong Kong ha lanciato l'appello alla resa agli studenti arroccati nel campus della PolyU, invitati a deporre le armi e a uscire in modo ordinato.

Tutti, ha assicurato un portavoce in una conferenza stampa in streaming, saranno arrestati perché "sospettati di rivolta" in vista degli accertamenti del caso. Dall'inizio delle proteste di giugno, la polizia ha arrestato 4.401 persone, di cui 3.395 uomini e 1.096 donne, in età compresa tra gli 11 e gli 83 anni.