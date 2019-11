Sri Lanka, Rajapaksa sarà presidente

(ANSA) - COLOMBO Sri Lanka, 17 NOV - Il candidato del partito al potere in Sri Lanka ha riconosciuto la vittoria del rivale Gotabaya Rajapaksa nelle elezioni presidenziali. Il ministro Sajith Premadasa ha sottolineato in una dichiarazione che onorerà il volere del popolo emerso dalle urne ieri e che ha dato la sua preferenza a Rajapaksa, ex capo della Difesa durante la guerra civile, in carica mentre era presidente suo fratello Mahinda Rajapaksa. Il portavoce di Rajapaksa ha descritto l'esito del voto come una "vittoria del popolo". A scrutinio quasi completato, Rajapaksa ha superato la maggioranza necessaria di preferenze del 50% più una.