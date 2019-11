Hong Kong: stop lezioni fino a lunedì

(ANSA) - PECHINO, 14 NOV - La sospensione delle lezioni scolastiche a Hong Kong è stata prorogata fino a lunedì, in considerazione delle condizioni ancora precarie sulla sicurezza.

Lo ha comunicato l'Ufficio per l'Educazione dell'ex colonia, secondo cui lo stop riguarda i diversi gradi, dagli asili alle superiori e alle università, che tuttavia si sono mosse in tal senso in modo autonomo. L'Ufficio, recita una nota, ha ordinato agli istituti di restare aperti per poter gestire i bambini i cui genitori necessitano di mandarli comunque a scuola.