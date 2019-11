Afghanistan: minivan cade in un burrone

(ANSA) - KABUL, 12 NOV - Almeno 16 persone sono morte questa mattina nel nord della provincia afghana di Baghlan quando il minivan su cui viaggiavano è sbandato su una strada coperta di neve gelata ed è poi precipitato in un burrone.

Secondo quanto ha riferito il capo del Consiglio provinciale Safder Mohsini, le vittime - tra cui donne e bambini - erano in viaggio per Khost wa Freng, dove dovevano partecipare ad una festa di nozze.