Wong, Hong Kong caduta in stato polizia

(ANSA) - PECHINO, 11 NOV - "E' doloroso vedere la città caduta in uno stato di polizia". E' quanto scrive su Twitter Joshua Wong, leader del 'movimento degli ombrelli' del 2014 e tra gli attivisti più in vista del fronte pro-democrazia di Hong Kong, criticando le violenze di oggi tra manifestanti e polizia, che ha usato metodi molto duri. Gli agenti hanno sparato colpi di pistola e ferito almeno due persone di cui una in modo grave, mentre in un video amatoriale rilanciato anche da Wong si vede un agente in moto che cerca di investire gli attivisti vestiti di nero.