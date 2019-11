Kate, William, Meghan e Harry ad un evento

William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme per la prima volta da quando il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato in un'intervista alla ITV che lui e il fratello "hanno preso strade diverse". Le due coppie hanno partecipato, assieme alla regina, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Le immagini pubblicate sui media britannici non mostrano interazioni tra Kate e William, seduti nel palo reale accanto alla regina, e Meghan e Markle che invece hanno assistito alle celebrazioni in un'altra area con il premier britannico Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds. Ad ottobre Harry aveva suscitato scalpore rivelando in un'intervista di avere alti e bassi nel suo rapporto con il fratello maggiore. "Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Ma al momento abbiamo preso strade diverse", aveva detto allora Harry.