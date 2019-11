Hong Kong: commemorazione studente morto

(ANSA) - PECHINO, 8 NOV - Il dolore ha ceduto il passo alla rabbia: alla Hong Kong University of Science and Technology (Ust), centinaia di studenti hanno commemorato Chow Tsz-lok, il collega di 22 anni morto in mattinata per le ferite riportate dopo la caduta di lunedì da un parcheggio a Tseung Kwan O vicino a uno dei luoghi dove erano in corso gli scontri con la polizia.

I giovani hanno scandito slogan come "sangue per sangue, una vita per una vita", chiesto ai vertici dell'ateneo di prendere posizione e di condannare l'operato della polizia, ritenuta a vario titolo responsabile della morte di Chow, e si sono anche lanciati in atti vandalici contro una caffetteria Starbucks.

Molti avevano il volto mascherato durante la marcia verso la residenza del presidente dell'università Wei Shyy, dal quale pretendono risposte dirette alle loro richieste. Una filiale di Bank of China è stata anche attaccata e inondata dal getto degli idranti. Coffee shop e banche sono tra i target principali delle proteste delle ultime settimane.