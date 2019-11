Giappone, F-16 Usa perde bomba in volo

(ANSA) - TOKYO, 7 NOV - Un aereo da caccia statunitense F-16 ha sganciato inavvertitamente una bomba inerte da esercitazione dal peso di 200 chilogrammi durante un addestramento militare condotto nel nord-est del Giappone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa nipponico, su segnalazione del comando centrale Usa alla base aerea di Misawa, nella prefettura di Aomori.

L'incidente si è verificato nella serata di mercoledì, con il governo di Tokyo che ha formalizzato una protesta alle forze militari Usa, mentre le indagini sull'episodio sono ancora in corso. "L'ordigno era estremamente pesante, e sono incidenti che non si devono ripetere", ha detto il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, riferendo alla stampa. "Chiederemo al comando Usa di prendere misure appropriate per evitare ulteriori sinistri", ha aggiunto Suga. L'ordigno è caduto in un'area in cui non si trovavano abitazioni.