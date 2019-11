Onu, Birmania risolva crisi Rohingya

(ANSA) - BANGKOK, 3 NOV - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per la situazione critica dei 730.000 rifugiati musulmani Rohingya dello Stato di Rakhine in Myanmar, chiedendo al governo birmano di assumersene la responsabilità affrontando le cause profonde del loro allontanamento dai luoghi d'origine e lavorando per un loro rimpatrio in condizioni di sicurezza. Guterres ha incontrato questa mattina i leader dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, a cui appartiene il Myanmar, a margine del vertice dell' Asean che si apre oggi in Thailandia.

Moltissimi Rohingya sono fuggiti in Bangladesh a causa delle persecuzioni subite in Myanmar.