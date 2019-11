Hong Kong: 5 arresti, sequestri molotov

(ANSA) - PECHINO, 2 NOV - La polizia di Hong Kong ha arrestato cinque persone a seguito di un blitz in un appartamento a Wan Chai, una delle aree più calde delle proteste pro-democrazia e dove c'è il quartier generale della polizia stessa. Durante le perquisizioni, secondo i media locali, sono stati ritrovate 188 molotov, tra finite e in preparazione, più altre armi da offesa. Nella giornata sono stati eseguiti altri arresti, mentre ci sarebbero finora 11 persone ferite e soccorse in ospedale, tra cui un uomo in gravi condizioni.