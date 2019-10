Corea Nord: lanciati due 'proiettili'

(ANSA) - PECHINO, 31 OTT - La Corea del Nord ha lanciato due non meglio identificati "proiettili" verso il Mar del Giappone.

Lo riferisce il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, senza precisare se si sia trattato di colpi di artiglieria o di missili balistici. "Stiamo seguendo da vicino la situazione in caso di lanci aggiuntivi", si legge in una nota dei militari di Seul.