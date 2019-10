Cina: premio Sakharov a 'un terrorista'

- PECHINO - La Cina critica pesantemente il Parlamento europeo per aver conferito il premio Sakharov 2019 dei diritti umani a Ilham Tohti in quanto "non dovrebbe sostenere un terrorista". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, secondo cui l'intellettuale uiguro, che sconta il carcere a vita, "è un criminale condannato dai tribunali cinesi.

Spero che l'Europa rispetti affari interni e sovranità giudiziaria della Cina, evitando di celebrare un terrorista".