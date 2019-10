India: accordo per Pakistan sui sikh

(ANSA) - NEW DELHI, 24 OTT - India e Pakistan hanno firmato questa mattina un accordo, già definito storico dai commentatori per l'apertura del cosiddetto corridoio di Kartarpur, una striscia di sei chilometri di "terra di nessuno", in territorio pachistano, che consentirà ai pellegrini indiani di religione sikh di entrare in Pakistan dal Punjab e raggiungere direttamente a Kartarpur il tempio dedicato al fondatore della loro religione, Guru Nanak, senza bisogno di visto e senza dover attraversare la frontiera. L'accordo prevede che ogni giorno 5000 pellegrini indiani potranno utilizzare il corridoio, pagando ciascuno un "biglietto" di 20 dollari.