Pakistan, Sharif ricoverato in ospedale

(ANSA) - ISLAMABAD, 22 OTT - L'ex primo ministro pakistano Muhammad Nawaz Sharif è stato trasferito dalla prigione, dove sta scontando una condanna a 10 anni per corruzione, ad un ospedale di Lahore per un controllo medico. Poco prima il suo medico personale, il dott. Adnan Khan, ha twittato che il numero di piastrine di Nawaz Sharif era criticamente basso, un sintomo che potrebbe essere ricondotto a molteplici patologie e ha raccomandato un "ricovero immediato per diagnosi e cure".

Nelle ultime settimane, la leadership della Lega musulmana pakistana-Nawaz (PML-N) ha ripetutamente chiesto di trasferire Nawaz Sharif in ospedale per le cure, ma il tribunale non lo ha permesso. Tuttavia, quando il problema è stato evidenziato dal suo medico personale, il premier deposto è stato portato in ospedale.