Xi, faremo a pezzi spinte separatiste

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - "Chiunque sia impegnato in spinte separatiste in qualsiasi parte della Cina sarà ridotto in polvere e fatto a pezzi. Ogni forza esterna che supporta la divisione della Cina si illude". Sono le parole, durissime, dette domenica dal presidente Xi Jinping al premier nepalese KP Sharma Oli, secondo quanto riferito dalla tv statale cinese Cctv, nel mezzo delle sfide politiche di Pechino tra le proteste pro-democrazia di Hong Kong, le critiche Usa sulla situazione delle minoranze musulmane dello Xinjiang e la spinta indipendentista di Taiwan.