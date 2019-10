Kashmir: cellulari attivi dal 14 ottobre

(ANSA) - NEW DELHI, 12 OTT - Il governo di Delhi ha annunciato oggi il ripristino delle comunicazioni cellulari in tutto lo stato del Jammu e Kashmir, a partire da lunedì prossimo. I telefonini torneranno a funzionare, però, solo per i quattro milioni di kashmiri che usano schede Sim con bolletta pagata a fine mese, mentre le altre 2 milioni 600 mila Sim prepagate resteranno ancora disconnesse. Il blocco totale delle comunicazioni è stato attivato il 5 agosto scorso, in coincidenza con la cancellazione dell'autonomia dello stato, garantita dalla Costituzione per 70 anni. I telefoni fissi, 50 mila in tutto lo stato, sono stati riattivati dal 4 di settembre. Nel Jammu i telefoni mobili erano stati ripristinati a metà agosto, per qualche giorno, poi per un successivo ripristino del blocco, l'intera popolazione si è ritrovata priva di possibilità di comunicare. Il blocco, oltre a rendere complicata la vita quotidiana, ha di fatto messo il freno ad ogni tipo di attività economica per più di due mesi.