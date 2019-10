Kabul, ucciso leader di al Qaida

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Asim Umar, il leader di al Qaida nel subcontinente indiano (Aqis) è stato ucciso in un raid delle forze Usa e quelle di Kabul il 23 settembre scorso. Lo riferisce la Bbc citando l'annuncio dell'agenzia di intelligence di Kabul (Nds).

Il responsabile dell'Aqis, 'fondato' da Ayman al Zawahiri nel 2014, è rimasto ucciso nel bombardamento contro un compound talebano in Helmand, in cui - secondo le autorità locali - almeno 40 civili hanno perso la vita.

Nessuna conferma ufficiale dagli Usa né da al Qaida.