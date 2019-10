Cina protesta per tweet manager Rockets

(ANSA) - PECHINO, 8 OTT - Anche il governo di Pechino ha ufficialmente condannato e definito "sbagliato" il sostegno espresso via Twitter da Daryl Morey, general manager degli Houston Rockets, alle violenti proteste pro-democrazia di Hong Kong. "La Cina ha già fatto una solenne protesta alla parte Usa su una dichiarazione sbagliata", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. "Come puoi avere scambi e cooperare con la parte cinese senza capire la mentalità del popolo cinese - ha aggiunto Geng -. E' qualcosa che non può funzionare".