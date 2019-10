Hong Kong: in centinaia alle proteste

(ANSA) - PECHINO, 4 OTT - Diverse centinaia di persone con maschere si sono riversate nel centro di Hong Kong, ad esempio a Des Voeux Road, improvvisando in alcuni casi barricate (su Man You Street) al fine di bloccare la circolazione stradale: è la prima reazione al divieto di utilizzo delle maschere nelle manifestazioni pubbliche annunciato nel pomeriggio dalla governatrice Carrie Lam, in forza di poteri speciali che risalgono alla legge coloniale di febbraio del 1922.