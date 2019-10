Delegazione talebani oggi a Islamabad

(ANSA) - ISLAMABAD, 2 OTT - Una delegazione di talebani dell' autoproclamato Emirato islamico dell'Afghanistan è oggi a Islamabad, capitale del Pakistan, per dei colloqui ad alto livello. Lo fa sapere un portavoce dei talebani in Qatar, Suhail Shaheen, in un tweet.

La delegazione, guidata dal leader talebano Mullah Baradar Akhund incontrerà oggi a Islamabad le più alte autorità del Pakistan, ufficialmente su loro invito. Dopo essere stata in Russia, Cina e Iran, la delegazione sta incontrando i leader dei Paesi vicini, in cerca di sostegno per riaprire i colloqui di pace con gli Stati Uniti. La visita giunge ad alcune settimane dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito i negoziati "morti". Da allora, il Pakistan ha sollecitato Washington a riprendere i colloqui per porre fine a quasi 20 anni di conflitto. Finora, il ministero degli Esteri del Pakistan non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla visita della delegazione talebana.