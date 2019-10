5G: Amb. Cina a Roma respinge accuse Usa

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Oggi "il segretario di Stato Usa Pompeo ha più volte puntato il dito contro la Cina, diffamandola volutamente. L'ambasciata cinese in Italia rifiuta fermamente le accuse e ribadisce la volontà di impegnarsi per sviluppare il partenariato strategico globale con l'Italia". E' quanto sottolinea l'ambasciatore cinese a Roma Li Junhua che aggiunge che "il 5G non può danneggiare la sovranità e la sicurezza di alcun Paese" e che "le aziende dell'ICT cinesi promuovono la cooperazione con i partner italiani, nel rispetto delle leggi italiane e nell'interesse dei cittadini".