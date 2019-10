Putin a Xi, Cina avanza con successo

(ANSA) - MOSCA, 1 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma al presidente cinese Xi Jinping in occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica popolare cinese (RPC). Lo ha dichiarato il Cremlino in una nota.

"Il capo di stato ha lodato gli impressionanti risultati raggiunti dalla Repubblica in campo economico, sociale, scientifico e tecnico negli ultimi sette decenni, il meritato riconoscimento internazionale del paese e il suo ruolo significativo nella risoluzione di importanti problemi globali", afferma la nota. "Con la tua guida, la Cina sta avanzando con fiducia verso il raggiungimento degli obiettivi proclamati dal 19° congresso del Partito Comunista Cinese", ha detto Putin rivolgendosi a Xi. Russia e Cina sono partner strategici fondamentali, ha aggiunto. "Putin ha parlato molto dell'amicizia che ha instaurato con Xi Jinping e ha espresso l'aspirazione a promuovere il dialogo costruttivo e il lavoro congiunto a beneficio dei popoli di Russia e Cina", ha affermato la nota.