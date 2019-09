Xi, garantiamo l'autonomia di Hong Kong

"Continueremo a applicare in pieno il principio un Paese due sistemi" mantenendo "un alto livello di autonomia". Così il presidente Xi Jinping, riferendosi a Hong Kong, nel breve discorso tenuto alla grande sala del popolo in occasione della cena di gala per i 70 della fondazione della repubblica popolare cinese.

"Agiremo nello stretto rispetto della costituzione e della basic law. Hong Kong e Macao prospereranno e progrediranno insieme alla madre patria e avranno un futuro ancor più luminoso", ha detto Xi.