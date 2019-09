Hong Kong:'domani in piazza senza paura'

(ANSA) - PECHINO, 30 SET - I manifestanti di Hong Kong pro-democrazia assicurano che domani in migliaia si riverseranno nelle strade "senza paura", nel giorno dei 70 anni della nascita della fondazione della Repubblica popolare cinese. In conferenza stampa e a volto coperto, due attivisti si sono presentati come "portavoce dei cittadini", hanno riferito i media locali. "Se ci sarà pressione, ci sarà una risposta. Non vogliamo ovviamente spargimento di sangue, né gente arrestata, ma dall'altra parte se la polizia sarà fuori controllo, non possiamo garantire nulla".