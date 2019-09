Hong Kong: migliaia a Tamar Park

(ANSA) - PECHINO, 28 SET - Migliaia di persone si sono già radunate a Tamar Park per ricordare i cinque anni di Occupy Central, la protesta pro-democrazia che bloccò il centro di Hong Kong per 79 giorni. Decine di manifestanti hanno bloccato Harcourt Road o si sono riversate nel vicino complesso dei palazzi governativi cercando di forzare il cordone protettivo della polizia. Secondo i media locali, gli agenti hanno già usato gli spray urticanti e hanno sventolato la bandiera rossa a segnalare l'imminente uso della forza in caso di mancato ritorno della calma.