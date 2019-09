Afghanistan: seggi chiusi, numeri bassi

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'affluenza ai seggi per le elezioni presidenziali in Afghanistan è stata bassa in alcune zone del Paese a causa delle persistenti preoccupazioni per il timore di attacchi, le minacce alla sicurezza e anche per le sfide logistiche, secondo quanto riferisce la tv panaraba Al Jazeera.

"Nella città di Jalalabad (la capitale della provincia di Nangarhar, ndr), l'affluenza alle urne è stata bassa al mattino.

Nei distretti ci sono anche meno persone rispetto alle precedenti elezioni", ha detto Nabiullah Baz, un parlamentare del distretto di Chapliyar, citato da Al Jazeera. Secondo Obaid Ali, un analista, l'affluenza al voto è stata relativamente bassa nelle province del nord. "In tutti i seggi che ho visitato, c'erano poche persone, anche rispetto alle elezioni parlamentari dello scorso anno", ha detto. Bassa affluenza anche nella provincia di Herat.