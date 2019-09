Terremoto in Pakistan, almeno 23 i morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 24 SET - Aumenta il bilancio delle vittime del terremoto che oggi ha colpito il nord-est del Pakistan: almeno 23 morti e oltre 400 feriti, hanno reso noto funzionari governativi. Il sisma, con epicentro in Punjab, al confine con il Kashmir, è stato avvertito in diverse zone del Paese. Le città di Mirpur e Azad sono le più colpite, per la prossimità all'epicentro. Il premier Imran Khan, che si trova a New York per l'assemblea generale dell'Onu, ha espresso il proprio dolore per le vittime ed ha disposto l'immediata assistenza alla popolazione in difficoltà.